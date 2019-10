Zmagoslavje Salvinija in Lige

Na včerajšnjih deželnih volitvah v Umbriji je premočno zmagala predsedniška kandidatka Lige Donatella Tesei (57 odst.), ki je uživala tudi podporo Fratelli d'Italia in Forza Italia, medtem ko je kandidat Demokratske stranke in Gibanja 5 zvezd Vincenzo Bianconi dobli šele 37 odst. glasov. Skratka, zmagoslavje desne sredine, zlasti pa Mattea Salvinija in njegove Lige, ki je po neuradnih podatkih zbrala 37 odst. glasov, na drugem mestu je DS (22 odst.). Prvi pokus volilnega zavezništva med DS in G5Z je popolnoma spodletel.

Zmaga desne sredine v nekoč levo usmerjeni Umbriji bo močno vplivala na italijansko državno politiko, saj so deželne volitve dodatno ošibile že itak precej šibko vlado Giuseppeja Conteja in hkrati še dodatno okrepile Salvinija, ki glasno zahteva predčasne parlamentarne volitve. Začenja se obdobje politične nestabilnosti, ki bo najbrž res privedlo do spomladanskih volitev, morda pa še prej. V teh političnih razmerah bo namreč vladna koalicija zelo težko kljubovala pritiskom desne opozicije.