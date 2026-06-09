Znana sestava letošnjih maturitetnih komisij

Znani so člani letošnjih maturitetnih komisij na drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom, ki bodo za razliko od minulih let »vitkejše«, saj se letos število komisarjev znižuje s šestih na štiri, tem pa je treba prešteti še predsednika oz. predsednico. Maturitetni izpit – tako se po 25 letih spet imenuje preverjanje znanja in zrelosti – se bo začel 18. junija s pisno nalogo iz slovenskega jezika in literature, sledili bosta pisna naloga iz specifičnih predmetov za posamezne učne smeri in tretja pisna naloga iz italijanščine.

Komisije na Tržaškem

Na tržaškem Liceju Franceta Prešerna bo komisijama na klasični in jezikovni smeri predsedoval Peter Černic. Na klasični smeri bosta notranji članici Neva Zaghet in Sara Superina, zunanji pa Barbara Zlobec in Neva Klanjšček. Na jezikovni smeri bosta notranji članici komisije Maruška Gustin in Linda Cappellini, zunanja pa Tomaž Susič in Neva Klanjšček. Cinzia Ostrouska bo predsedovala komisijama za znanstveno smer ter za uporabne znanosti. Na znanstveni smeri bodo člani komisije Alenka Štoka, Irene Pecchiar (notranji), Mojca Kovac in Jan Loredan (zunanja). Na smeri uporabnih znanosti pa bodo komisarji Manica Maver, Irene Pecchiar (notranji), Mojca Kovac in Jan Loredan (zunanja).

Na liceju Antona Martina Slomška bo izpitnima komisijama predsedoval Primož Strani. Na humanistični smeri bodo članice komisije Tanja Škabar, Emilija Podjavoršek (notranji), Marianna Kosic in Erika Fornazaric (zunanji). Na družbeno-ekonomski smeri bodo znanje maturantov preverjali Primož Sturman, Marija Kristina Milič (notranja), Petra Maronese in Erika Fornazaric (zunanji).

Na Državnem izobraževalnem zavodu Jožef Stefan bo komisiji na mehanski smeri predsedovala Lara Posega, komisarji bodo Marko Emili, Ivana Curri (notranja), Igor Sosic in Matija Kralj (zunanja). Na isti šoli bo Eva Sancin predsednica komisij na kemijski in elektronski smeri. Na kemijski bodo v komisiji Aleksandar Mandić, Luigi Pulvirenti (notranja), Viljena Devetak in Francesca Rustia (zunanji). Na elektronski smeri pa bodo komisijo sestavljali Marco Zubalic, Alenia Zobec (notranja), Viljena Devetak in David Peterin (zunanja).

Na Državnem tehniškem zavodu Žiga Zois bo komisijama predsedoval Walter Auber. Na smeri, uprava, finance in marketing bodo maturitetno komisijo sestavljale Tamara Kaluža, Veronica Logar (notranji), Irene Jakin in Daria Betocchi (zunanji). Komisarji na smeri gradnje, okolje in prostor pa bodo Maria Milic, Paolo Zobec (notranja), Marko Verri in Daria Betocchi (zunanja).

Komisije na Goriškem

Na goriških drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom bo na liceju Gregorčič-Trubar komisijama za klasično in znanstveno smer predsedovala Flavija Bezeljak. Na klasični smeri bodo člani komisije Damiana Devetak, Andrej Brešan (notranja), Lidia Rupel in Tanja Devetak (zunanji). Na smeri uporabnih znanosti bodo komisarke Damiana Devetak, Dania Bregant (notranji), Mirella Gergolet in Tanja Devetak (zunanji).

Na isti šoli bo komisiji za humanistično smer predsedovala Loredana Guštin, člani komisije pa bodo David Bandelj, Ivan Žerjal (notranja), Jadranka Blasina in Dunja Nanut (zunanji).

Loredana Guštin bo predsedovala tudi komisiji na smeri za informatiko na Tehniškem zavodu Jurija Vege, kjer bosta na smeri za informatiko notranja člana komisije Marija Kostnapfel in Kevin Sedevcic, zunanja pa Jan Ferfolja in Dunja Nanut.

Na smeri uprava, finance in marketing ter na turistični smeri Tehniškega zavoda Žige Zoisa bo komisijama predsedovala Mara Petaros. Člani komisije na smeri UFM bodo Elia Bastjančič, Martina Furlan (notranja), Denis Doljak in Daniela Klančič (zunanja). Na turistični smeri pa bodo komisarji Erika Valentinčič, Nicole Rende (notranji), Denis Doljak in Daniela Klančič (zunanja).