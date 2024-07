Znani razgrajači razbijali v gostilni

Nekaj minut pred pol deseto uro zvečer je natakarica lokala v bližini Pivke poklicala na pomoč policiste in jim potožila, da v njenem baru štirje moški razbijajo in se pretepajo, poročajo Primorske novice. Postojnski policisti so bili kmalu na kraju, vendar razen razbitih kozarcev in pohištva ter prestrašene natakarice razgrajače niso več našli. Očitno so ob klicu natakarice zbežali.

Ker so verjetno vedeli, kdo so, so policisti odšli do bližje vasi in kmalu našli vso četverico. Seveda nihče od razgrajačev ni hotel sodelovati v postopku, eden pa je bil tako nasilen in je policistom grozil, da so ga podrli na tla in vklenili.

Ko so se pomirili, so ugotovili, da gre za razgrajače veterane. Najstarejši je imel 56 let, drugi najstarejši 44, dva mlajša pa 40 in 32 let. Ugotovili so še, da je avto vozil 44-letnik, ki so ga preskusili z alkotestom. Ta je pokazal, da je imel v telesu 1,01 miligrama (2,10 promila) alkohola, zato so proti njemu spisali obdolžilni predlog, po katerem ga na sodišču čaka 1200 evrov kazni in izguba vozniškega dovoljenja.

Ker je bil nasilen do policistov, so enega kaznovali, o pretepu in razbijanju pa še zbirajo informacije, vsekakor pa jih bo doletela kazenska ovadba zaradi poškodovanja tuje stvari. Policisti so se nato vrnili v bar in zoper lastnika gostinskega lokala uvedli še hitri postopek, ker je pijanim razgrajačem točil alkoholne pijače.