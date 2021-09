»Znanstveni značaj Trsta je bil odločilen«

Izvršna direktorica tobačnega velikana British American Tobacco (BAT) Italia Roberta Palazzetti je ob včerajšnji najavi večstomilijonske naložbe večkrat dejala, da namerava njihovo podjetje zmanjšati prodajo tradicionalnih cigaret. Preobrazbo svoje ponudbe bodo začeli pospeševati v Trstu, v edinem italijanskem inovativnem centru, v katerem bodo razvijali izdelke, ki zmanjšajo nevarnosti za zdravje in spodbujajo ljudi k zamenjavi. Tu so namreč našli ugodno poslovno okolje s posebnimi spodbudami. Naleteli so tudi na odprte sogovornike, s katerimi so se o naložbi pogovarjali kar eno leto.

V tem času se je britansko podjetje prepričalo, da so tržaški partnerji vredni zaupanja, saj zaradi zaupnosti oziroma podpisanih sporazumov o nerazkritju podatkov ves ta čas nihče ni črhnil besede. Z izvršno direktorico smo ob robu včerajšnjega srečanja poklepetali o naložbi, okoljski politiki podjetja in zaposlovanju.

Tržaški inovativni center ste poimenovali A Better Tomororrow Innovation Hub. Kaj konkretno za vaše podjetje pomeni boljši jutri?

V mislih imamo boljšo prihodnost za naše uporabnike, ki jim želimo ponuditi izdelke, ki zmanjšujejo nevarnosti za zdravje. Prihodnost za nas je povezana tudi s skrbjo za okolje. Proizvodni obrati bodo upoštevali vsa načela trajnostnega razvoja.

Kdaj boste začeli postavljati industrijski obrat?

Zdaj, ko smo podpisali sporazum, bomo morali pohiteti. Že prihodnji mesec bomo začeli urejati prve hale, te bodo sprva zasedle približno 10.000 kvadratnih metrov površine, proizvodnja bo predvidoma stekla v drugi polovici prihodnjega leta. Preostale hale bomo uredili leta 2023.

Kako to, da ste se odločili za Trst?

Ker smo želeli vzpostaviti inovativni center, smo iskali mesto, primerno našemu novemu poslanstvu. Trst se ponaša z nazivom mesto znanosti, razmerje med številom raziskovalcev in aktivnih prebivalcev je eno najvišjih v Evropi. Tu na ugodno poslovno okolje lahko računajo zagonska podjetja. Vse to je vplivalo na našo odločitev.