Znova mešane patrulje

Italija in Slovenija bosta znova vzpostavili mešane policijske patrulje za nadzor nezakonitih migracij po balkanski poti. Patrulje bodo delovale na slovensko-italijanski meji, Italija pa ob tem za nadzor obmejnega pasu ponuja tudi drone in nočne radarje.

Patrulje naj bi vzpostavili v največ enem mesecu, je danes sporočila italijanska ministrica Luciana Lamorgese, ki se je na Brdu pri Kranju sestala s slovenskim kolegom Alešem Hojsom.

Mešane policijske patrulje sta Italija in Slovenija vzpostavili julija 2019, delovale pa so do nastopa pandemije.