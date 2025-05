Zvečer in ponoči plohe in nevihte, konec tedna vse bolj poleten

Naše kraje bo v večernih urah od severozahoda dosegla in hitro prešla hladna vremenska fronta, ob kateri se bo občutno povečala nestanovitnost. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, temperatura se bo spuščala.

Z jutrišnjim dnem bo do vključno nedelje prevladovalo sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje in vse bolj poletno. Najvišje dnevne temperature se bodo v soboto in nedeljo zlasti na Goriškem lahko približevale 29 stopinjam Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

Sončno in za ta čas toplo vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.