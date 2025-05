Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije zlati red za zasluge

Predsednica Nataša Pirc Musar je izdala ukaz o podelitvi zlatega reda za zasluge Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Odlikovanje za izjemne zasluge pri ohranjanju spomina na prelomne zgodovinske dogodke za odpor in obstanek slovenskega naroda bo zvezi podelila v četrtek na sprejemu v počastitev 80. obletnice konca 2. svetovne vojne.

Kot je razvidno iz uradnega lista, bo predsednica republike odlikovanje podelila za izjemne zasluge pri ohranjanju spomina na prelomne zgodovinske dogodke za odpor in obstanek slovenskega naroda ter vrednot boja proti fašizmu in nacizmu, solidarnosti, domoljubja in miru.

Predsednica republike bo v četrtek v predsedniški palači priredila sprejem v počastitev 80. obletnice konca 2. svetovne vojne, ki se ga bodo udeležili tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter nekateri še živeči pripadniki takratnega narodnoosvobodilnega gibanja, so sporočili iz urada.

Prva polovica meseca maja pred 80 leti je, tako kot drugod po Evropi, prinesla konec druge svetovne vojne tudi za Slovence. Ljubljana je bila osvobojena 9. maja, dan prej Maribor. Poleg osvoboditve je konec vojne vplival tudi na velike družbene in politične spremembe, ki so vztrajale vse do osamosvojitve leta 1991.