ZZB NOB predsedniku Pahorju: Ne položite venca na šoht

Zveza združenj borcev za vrednote NOB predsedniku republike Borutu Pahorju predlaga, naj v okviru ponedeljkovih spominskih slovesnosti ob stoletnici požiga Narodnega doma odstopi od namere, da položi venec na bazoviški šoht. V nasprotnem primeru se bodo v ZZB NOB po besedah predsednika Marijana Križmana odločili o svojem odnosu do Pahorja.

Žal pa Pahorjeva namera, da v okviru obiska položi venec tudi na bazoviški šoht, »pomeni udarec in negiranje vrednot narodnoosvobodilnega boja ter vseh žrtev fašizma, zlasti pa Primorcev,« je prepričan Križman. Zato so v zvezi borcev predsednika Pahorja pozvali, naj razmisli, ali je klanjanje nad »fojbo laži« državotvorno dejanje, ter mu predlagali, da v izogib vsesplošnemu ogorčenju Primorcev odstopi od te namere. »S polaganjem venca na fojbo se bomo pač morali opravičiti za to, da so nas Italijani napadli,« je opisal Križman.

»Nihče nima nič proti temu, da se položi vence vsem žrtvam druge svetovne vojne na tej ali oni strani. Nihče nima nič niti proti temu, da se vsak opraviči za povzročene žrtve, ampak zgodovina ne more dopustiti, da se polaga vence na spominskem obeležju, ki je pravzaprav simbol potvarjanja in spreobračanja zgodovine,« je opozoril predsednik komisije za zgodovino pri ZZB NOB Martin Premk.