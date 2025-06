Četrtek, 12. junija 2025

Med Severnim morjem in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Proti vzhodu se preko dela srednje Evrope pomika oslabljena vremenska fronta in postopno nekoliko vpliva tudi na naše kraje. Od vzhoda k nam pri tleh doteka postopno nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Danes bo na obali in v nižini jasno, v hribih pa rahlo oblačno. V Predalpah se bodo lahko pojavljale padavine ali nevihte. Dopoldne bo na obali in na vzhodnem pasu pihala zmerna burja. Na obali in v nižini bo soparno.

Danes bo jasno, na severovzhodu bo zjutraj nekaj oblačnosti. Čez dan bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo tekom dneva slabela.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.