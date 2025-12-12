Po Roccu prihaja ... Markolfa

Pred kratkim so praznovali šestdeseto obletnico nepretrganega delovanja, zdaj bodo na oder postavili še novo produkcijo. Člani dramskega odseka Prosvetnega društva Štandrež bodo uprizorili absurdno komedijo, ki jo je režiser Andrej Zalesjak priredil po besedilu La Marcolfa Daria Foja. Markolfa je naslov štandreški različici slavne komične farse, ki bo prvič zaživela v nedeljo, 14. decembra, ob 17. uri v župnijski dvorani Antona Gregorčiča v Štandrežu.

O človeški pohlepnosti

To bo nekaka predpremierna uprizoritev v sklopu abonmaja ljubiteljskih gledaliških skupin, ki ga vsako leto prireja PD Štandrež. Premiera pa bo na sporedu kasneje, trenutno imajo namreč tudi težave zaradi bolezni v ansamblu, za Primorski dnevnik pove Marko Braini.

Z režiserjem, ki je originalno besedilo priredil za štandreške odrske deske, so v preteklosti že sodelovali. Nazadnje je pri PD Štandrež režiral Operacijo Rocco, še prej pa Pamelo. »Za nami je dolgoletna tradicija uprizarjanja komedij,« pravi Braini.

Tokrat bo zaživela posebna komedija, ki jo zaznamujejo iskrivi humor, ostra družbena kritika, zabavni liki in absurdne situacije. Zgodba se vije okrog ženske - Markolfe, pravzaprav okrog njenega denarja. Nekoč neopazna ženska nenadoma postane zelo zaželena, ko zadene na loteriji. Naenkrat se prebudi njen ženski šarm, hkrati pa se razkrije smešnost človeške pohlepnosti.

Po nedeljski domači produkciji bodo v sklopu abonmaja ljubiteljskih gledaliških skupin v župnijski dvorani Antona Gregorčiča v Štandrežu na sporedu še tri predstave.

Sezone še ni konec

V nedeljo, 18. januarja, ob 17. uri bodo igralci KUD Marice Kerenčič iz Pesnice uprizorili igro Gospa ministrica v režiji Jožeta Kašmana. Sledila bo v nedeljo, 22. februarja, ob 17. uri predstava Deset evrov na uro v izvedbi gledališke skupine KPD Josip Lavtižar - Ta bol’teater iz Kranjske gore. Režijo podpisuje Tadej Pišek. Abonma bo sklenila predstava Ritrit Gledališkega društva Kontrada iz Kanala v režiji Petra Harla, ki bo zaživela v nedeljo, 15. marca, ob 17. uri.