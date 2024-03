Zjutraj bo povsod po deželi pretežno jasno do zmerno oblačno vreme. Tekom dneva bo predvsem v hribovitem svetu oblačnost naraščala. Do jutra se bo na območju nižine in lagune lahko pojavljala megla.

Jutri bo sončno, jutro bo ponekod megleno. V zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.