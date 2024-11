Četrtek, 14. novembra 2024

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladen in precej vlažen zrak.

Sprva bo prevladovalo spremenljivo do bolj oblačno vreme, nato se bo delno razjasnilo. Proti večeru bo na območju Alp lahko rahlo snežilo do nadmorske višine okoli 600 m. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, dopoldne okrepljena in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, dopoldne okrepljena na Tržaškem, prehodno tudi z bolj močnimi sunki.

Sprva bo oblačno. Čez dan se bo v severni in zahodni Sloveniji deloma zjasnilo, drugod pa bo še vztrajala nizka oblačnost. Na Primorskem bo dopoldne pihala zmerna burja, ki bo popoldne postopno slabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 5, najvišje dnevne okoli 5, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.