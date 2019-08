Četrtek, 15. avgusta 2019

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. V gorah bo zmerno oblačno do bolj spremenljivo. Pihali bodo krajevni vetrovi. V noči na petek bo možna kakšna lokalna ploha ali posamezna nevihta.

Povečini sončno bo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Proti večeru se bo na severozahodu pooblačilo, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem od 13 do 18, najvišje dnevne od 22 do 27 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER