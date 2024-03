Zahtevali bodo DNK še 15 oseb

Po skoraj dvajsetih letih preiskovalci še vedno iščejo storilca 34 bombnih atentatov, ki je zaslovel z vzdevkom Unabomber. Jutri se bo na tržaškem sodišču pred preiskovalnim sodnikom Luigijem Dainottijem odvijal nov narok v sklopu postopka.

Furlanski dnevnik Messaggero Veneto navaja, da naj bi tržaško tožilstvo v sklopu ponovne preiskave zanimal DNK enajstih osumljencev. Poleg enajsterice pa naj bi svetovalca tožilstva, polkovnika Giampietra Laga in forenzično antropologinjo Eleno Pili, zanimal DNK še petnajstih oseb. O morebitni vpletenosti teh je bil govor že med preteklimi preiskavami, vendar so jih takrat izločili. Razpoložljivost novih tehnologij bi lahko razkrila kaj novega.

Po poročanju Messaggera Veneta bo tožilstvo torej te osebe prosilo, naj prostovoljno posredujejo DNK. Če se kdo na vabilo ne bo prostovoljno odzval, pa je možno, da bo preiskovalni sodnik odredil prisilen odvzem.

Naj spomnimo, da se je poleg tržaškega tožilstva z Unabomberjem že ukvarjalo marsikatero drugo. Postopek se je vnovič sprožil na predlog novinarja Marca Maisana in dveh žrtev atentatov, Francesce Girardi in Grete Momesso, ki so preteklim preiskavam očitali malomarnost.