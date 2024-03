Kontovelovi košarkarji ostali brez play-offa

C-LIGA

UBC Udine – Kontovel 75:67 (22:15, 49:35, 61:49)

Kontovel: Terčon 3 (-, -, 1:1), N. Daneu 5 (-, 1:1, 1:2), Škerl 15 (3:3, 6:7, 0:6), Pro 5 (1:2, 2:6, -), Mattiassich 2 (-, 1:2, 0:2), S. Regent 5 (5:6, -, -), Persi 3 (1:2, 1:4, 0:2), Starc 1 (1:2, -, -), G. Regent 3 (1:3, 1:2, -), A. Daneu 18 (5:7, 2:6, 3:5), Scocchi 7 (-, 2:3, 1:5), Doljak nv. Trener: Peric.

V predzadnjem krogu košarkarske C-lige je Kontovel ostal praznih rok na gostovanju v Vidmu in bo v drugem delu sezone igral v skupini za obstanek. Sinoči je bil videmski UBC boljši s 75:67, s čimer si je poleg obstanka v ligi zagotovil mesto v play-offu.

V napeti in za obe ekipi ključni tekmi so bili domači košarkarji zasluženo boljši. Ves čas so bili v vodstvu, po prvem polčasu pa so imeli že 14 točk naskoka. UBC je v tem delu nerazpoloženim gostom nasul kar 49 točk. Kontovel je v prvih dvajsetih minutah zaigral brez pravega elana, v drugem polčasu pa so Peričevi varovanci tudi tokrat skušali priti do preobrata. Videmčanom so se v zadnji četrtini približali le na 6 točk zaostanka, v končnici pa jim je zmanjkalo moči.

V skupini za obstanek bo Kontovel igral z Sacilejem in Cividalejem. Vsaka ekipa bo odigrala še štiri tekme, na koncu pa bo zadnja na lestvici izpadla iz lige, preostali dve pa bosta dosegli obstanek.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Polisigma Zoppola – Bor Radenska 63:64 (17:16, 27:30, 44:41)

Bor: Brancati 3 (1:2, 1:7, -), Gallocchio 5 (0:4, 1:3, 1:7), Možina 15 (1:2, 7:9, -), Comar 9 (4:7, 1:4, 1:2), Sosič 6 (4:4, 1:1, 0:4), Strle 9 (1:2, 4:11, -), Venturini 17 (5:8, 3:4, 2:6), Lettieri 0 (-, 0:2, -), Skoko nv. Trener: Consolari.

V uvodnem krogu zlate-rdeče skupine deželne divizije 1 je Bor Radenska vknjižil tesno zmago. Na gostovanju v Zoppoli so košarkarji svetoivanskega kluba slavili s 63:64. Bor je nastopil brez poškodovanega Nisića, zaradi službenih in družinskih obveznosti pa so bili odsotni še Finatti, Pizziga in Zettin. Ekipo je ob odsotnosti trenerja Saše Krčalića vodil njegov pomočnik Alberto Consolari.

Tekma je bila ves čas popolnoma izenačena. Po slabem začetku so gostje le ujeli pravi ritem in na glavni odmor odšli s tremi točkami naskoka (27:30). V drugi polovici zadnje četrtine je Bor že vodil s 7 točkami prednosti, Zoppole pa je nato izkoristila slabo izvajanje prostih metov nasprotnikov (15:26) in se ponovno približala. Borovi košarkarji so nato v končnici po seriji uspešnih obrambnih akcij le zapečatili zmago.