Poklon Srečku Kosovelu ob 120-letnici rojstva

Srečko Kosovel se je rodil 18. marca 1904, torej pred 120 leti v Sežani. V Trstu je bil vse svoje kratko življenje (1904-1926) doma. Mesto v zalivu se pogosto pojavlja v njegovi literarni zapuščini – na primer v zapisu Iz albuma, ki smo ga ob tej priložnosti delno ponatisnili (Zbrano delo, 2. knjiga, DZS, 1974).

V nedeljskem Primorskem dnevniku objavljamo posebno prilogo, s katero želimo počastiti velikega pesnika in se pridružujemo nizu 1904, Kosovel, Trst, 2024, ki bo v Trstu potekal vse leto. V prilogi so se mu poklonili, pesnik, pisatelj in prevajalec ter njegov veliki poznavalec Miklavž Komelj, pesnik, glasbenik in pedagog David Bandelj ter prevajalka in pedagoginja Darja Betocchi. V prilogi je tudi stran posvečena Kosovelovi domačiji s fotografijami, ki jih je posnel naš fotograf Damjan Balbi.