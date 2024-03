Na Opčinah odprli edino knjigarno na tržaškem Krasu

Med sobotnim uradnim odprtjem Librarne, v kateri ponuja mlada Nabrežinka Urška Vidoni slovenske in italijanske knjige, je prevladovalo veliko navdušenje. Trgovina je bila nabito polna. Knjigarnarico so obiskali – in z njo nazdravili – prijatelji, vaščani, mediji in radovedneži. Pred rezanjem traku je številne goste nagovorila slavljenka. »Odprtje svoje knjigarne sem načrtovala že veliko let in včasih je kazalo, kot da bodo načrti ostali le v sanjah. Sedaj upam, da bom s svojo ljubeznijo do knjig navdušila tudi druge bralce,« je dejala.

»Že zelo zgodaj nam je bilo dano vedeti, da bodo knjige velika strast v tvojem življenju. Vsakič si me pred knjigarno vprašala, naj ti vzamem knjigo. Sedaj si postavila na noge nekaj izrednega. Tvoje znanje in izkušnje, tvoj pogum in strast so pregazili vse težave, ki so ti začasno prekrižale pot,« je besedo prevzela Urškina mama Aleksandra Pertot. Čestitke so knjigarnarici izrazili tudi tržaška podžupanja Serena Tonel, generalni konzul Gregor Šuc, zgoniška županja Monica Hrovatin, predsednica rajonskega sveta Nives Cossutta, predstavniki SSk Marko Pisani, Matia Premolin in posebno ponosni Urškin oče Pavel Vidoni, predsednica konzorcija trgovcev Skupaj na Opčinah Nadia Bellina in mnogi drugi. Librarno je po rezanju traku blagoslovil duhovnik Karlo Bolčina.

V Librarni je bilo ob odprtju vse nared: police so krasile knjige, pa tudi številna darila, ki jih je knjigarnarica prejela na odprtju. V dar je dobila tudi sliko ilustratorke Vesne Benedetič. Tako na policah kot v izložbah je bilo videti veliko kvalitetnih, tudi za vid in ne samo za branje prijetnih izvodov. V drugem nadstropju je Urška Vidoni uredila sobo s knjigami za otroke. Trenutno gradi ponudbo s poudarkom na manjših, neodvisnih založniških hišah, katerim bo posvetila poseben prostor. Poleg slovenskih in italijanskih knjig bo ponujala tudi nekaj angleških, promovirala bo tržaške založbe ter avtorje iz Trsta in okolice.