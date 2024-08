Četrtek, 15. avgusta 2024

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, v hribovitem svetu pa zmerno oblačno zaradi popoldanske plitve kopaste oblačnosti. Ni pa povsem izključena kakšna popoldanska ploha na območju Karnije. V nižinskem pasu bo popoldne vroče, ob morju pa zvečer in tudi ponoči soparno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.