Četrtek, 16. julija 2020

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo spremenljivo vreme; v hribih bo dopoldne bolj spremenljivo, popoldne pa oblačno s padavinami in tudi kakšno ploho ali nevihto. Posamezne nevihte bodo možne tudi v ravninskem pasu. Napoved je še negotova.

Jutri bo ob morju razmeroma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER