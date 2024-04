Polfinale bo Sokol – Breg

Don Bosco – Sokol Franco 60:61 (12:13, 32:30, 45:46)

Sokol: Gutty 10, Albanese 7, E. Malalan 15, Lopreiato 1, Perčič 5, Terčon 15, M. Malalan 0, Sossi 4, Gerin 4, Persoglia 0, Mandić in Furlan nv. Trener: Kapo.

Košarkarji Sokola Franco so bili tudi v povratni tekmi četrtfinala play-offa deželne divizije 2 boljši od Don Bosca in se bodo v polfinalu tržaške skupine pomerili z Bregom. Prejšnji teden so Nabrežinci na domačem igrišču slavili s 70:67, izid sinočnjega povratnega dvoboja v Trstu pa je bil 60:61. Da je bila tekma poponoma izenačena in zelo napeta do konca, pričajo tudi delni izidi posameznih četrtin. Gostje niso prikazali ravno najboljše igre in se prilagodili počasni igri domače peterke. Sokol je 30 sekund pred koncem zaostajal za točko, Don Bosco je zapravil dva prosta meta, v zadnjem napadu pa so bili Nabrežinci uspešni. Najboljša Sokolova strelca sta bila s 15 točkami Erik Terčon, ki je tudi zadel odločilni koš, in Erik Malalan, ki je v statistike vpisal tudi neverjetnih 27 skokov. Prvi polfinalni obračun bo prihodnji konec tedna: prva tekma in morebitna tretja bosta v Nabrežini, povratna pa v Dolini.