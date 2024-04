V Dolini »verižno« čakanje

Po sledeh tekmeca bi lahko začeli tale članek. Tudi v desnosredinskem taboru v Občini Dolina se še vedno dogovarjajo o svojem županskem kandidatu. Prejšnji teden je kazalo, da se bo na torkovem srečanju »vrhov« strank Bratje Italije, Naprej Italija in Lige le izcimilo ime, pa je tudi ta gotovost propadla. Kakor, da bi vsi čakali, da opravi prvi korak kdo drugi, da bi se potem ravnali posledično. Čakajo na to, kako se bo odločila leva sredina? Ali se bodo šele na podlagi tekmeca odločili, koga predlagati in s kom sklepati zavezništva? Najbrž nismo daleč od resnice.

Kakor smo že zapisali, ostaja med najbolj verjetnimi desnosredinskimi kandidati dosedanji vodja svetniške skupine Lige v dolinskem občinskem svetu Roberto Massi. V vrstah opozicije sodi med veterane, saj sedi v občinskem svetu že dva mandata.

Kaj pa ostali?

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.