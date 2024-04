Roglič kljub odrgninam in podplutbam ohranil vodstvo

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je 39 km pred koncem tretje etape dirke po Baskiji padel in sprva stežka nadaljeval preizkušnjo. Kljub številnim odrgninam se je s pomočjo moštvenih kolegov vrnil v glavnino in v njej kot 18. prečkal ciljno črto v Altsasuju po skupno 190,9 km. Etapo je po sprintu dobil Belgijec Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), ki je ugnal Italijana Edoarda Zambaninija (Bahrain-Victorious) in Španca Alexa Aranburuja (Movistar).

Roglič je ohranil skupno vodstvo. V seštevku ima po treh etapah sedem sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step), ki je v vmesnem sprintu 18 km pred ciljem odščipnil Rogliču tri sekunde, ter deset pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl-Trek). Jutri bo na sporedu razgibana četrta etapa od Etxarri Aranatza do Legutia (159 km).