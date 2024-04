Četrtek, 18. aprila 2024

Danes bo pretežno oblačno z zmerno burjo na obali. Možne bodo šibke krajevne padavine. Temperature pod običajnim povprečjem za ta čas.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 5 do 8, najvišje dnevne od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.