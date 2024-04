Torek, 30 aprila 2024

Območje visokega zračnega tlaka sega iznad vzhodne Evrope do Balkana in severnega Sredozemlja. Vremenske fronte se zadržujejo na zahodnim in severnim delom Evrope. Od jugovzhoda doteka k nam razmeroma topel in suh zrak.

Danes bo jasno ali rahlo oblačno s skoraj poletnimi popoldanskimi temperaturami v nižinah in gorah. Dopoldne in nato zvečer bo na obali zapihal burin, popoldne pa bo lahko pihal vetrič, ki bo ohladil zrak.

Danes bo jasno z nekaj vzhodnega vetra.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem do 2 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.