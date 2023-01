Četrtek, 26. januarja 2023

Pretežno jasno bo. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo še pihala zmerna do občasno okrepljena burja, ki bo nekoliko močnejša zvečer. Na območju Trbiža se bo verjetno še zadrževala nizka oblačnost z meglicami. Tudi v Karnijskih Predalpah bodo lahko prisotne meglice. V sredogorju in visokogorju bo pihal zmeren severovzhodnik, ki bo v Julijskih Alpah in Predalpah zvečer okrepljene jakosti.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila. Drugod bo precej oblačno, a povečini suho vreme.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, najvišje dnevne od -1 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA