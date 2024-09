Četrtek, 26. septembra 2024

Nad severnim delom Evrope je ciklonsko območje, nad Sredozemljem pa šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo k nam od jugozahoda postopno dotekal nekoliko toplejši, a še razmeroma vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme. Dež bo možen že v dopoldanskih urah; popoldne se bodo padavine okrepile. Ob morju bodo padavine rahle, že v nižinskem pasu zmerne, v hribih pa znatne do obilne, zlasti v večernih urah v Julijskih Predalpah. Ob morju bo pihal zmeren južni veter, morje bo vzvalovano. Tudi v visokogorju bo pihal okrepljen veter, zlasti zvečer v Julijskih Alpah in Predalpah.

Jugozahodni veter se bo okrepil. V hribovitih predelih bo občasno deževalo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, a večinoma suho.

Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.