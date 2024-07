Četrtek, 4. julija 2024

Na obali in v nižini bo prevladovalo jasno vreme. V hribovitem svetu bo spremenljivo, popoldne se bo oblačnost povečala, še posebno v alpskem pasu. Pihal bo morski veter. Temperature bodo naraščale.

Danes bo sprva oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, nastale bodo še posamezne kratkotrajne plohe. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.