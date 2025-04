V Ulici Locchi trčila avtomobil in skuter

V Ulici Locchi sta malo pred 17. uro trčila avtomobil in skuter. V nesreči se je poškodoval mladoletni skuterist. Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč so ga na kraju oskrbeli, nato so ga prepeljali v bolnišnico. Kot kaže, se ni huje poškodoval.

Na kraju nesreče so bili reševalci in lokalni policisti. Lokalni policisti so Ulico Locchi zaprli za promet med Ulico Bellosguardo in Ulico Carli.

Trčenje je bilo silovito, na skuterju je nastala večja gmotna škoda. Sedež skuterja je odneslo več metrov stran.