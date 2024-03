Četrtek, 7. marca 2024

Plitev ciklon se južno od naših krajev pomika proti osrednjemu Balkanu. Z jugovzhodnimi vetrovi doteka v višinah k nam vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribih bo več spremenljivosti, zlasti na območju Trbiža. Na Kraški planoti in v Trstu bo pihala šibka do zmerna burja. Popoldne bo lokalno lahko več oblačnosti.

Spremenljivo oblačno bo, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.