Četrtek, 9. aprila 2026

Iznad Skandinavije sega do srednje Evrope in Alp območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam nekoliko hladnejši in dokaj suh zrak.

Prevladovalo bo stanovitno vreme z rahlo oblačnostjo, v glavnem zaradi tankih in visokih kopren. Popoldne bodo zapihali krajevni vetrovi. Nekoliko hladneje bo.

Povečini bo sončno z nekaj prosojne koprenaste oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju popoldne maestral.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.