Jadran si je zakompliciral življenje

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Montebelluna – Jadran 89:68 (23:13, 38:44, 58:55)

Jadran: Rolli 6, Batich 3, Gulič 0, Demarchi 8, Vecchiet 6, Jakin 1, G. Gobbato 2, Pregarc 1, Diminić 21, Persi 0, E. Gobbato 10, Milisavljević 10. Trener: Jogan.

Jadran je na današnjem gostovanju v Venetu utrpel pekoč poraz in si tako zakompliciral zaključek sezone v boju za obstanek brez igranja play-outa. V zadnjih treh krogih bodo morali Joganovi košarkarji zmagati vsaj dve tekmi na preostale tri, drugače bodo morali kožo reševati v končnici za obstanek. Jadran bo že v nedeljo igral doma proti Reggio Emilii, ki je danes premagala Pordenone 95:94 in ima tako štiri točke prednosti pred Jadranom.

Jadran je bil v Montebelluni v igri za zmago do štirih minut pred zvokom sirene, ko je bil izid 70:66. Nato je sledil totalen black-out in gostitelji so zmagovito povedli z delnim izidom 19:2.