Tudi v FJK opozorili na problem čakalnih vrst

Ob svetovnem dnevu zdravja je združenje Luca Coscioni tudi v deželi Furlaniji - Julijski krajini spodbudilo svojo kampanjo za spoštovanje zakonitih rokov za razrešitev čakalnih vrst v zdravstvu. Pri tem je od dežele uradno zahtevalo, naj poskrbi za popolno preglednost podatkov o čakalnih vrstah po posameznih zdravstvenih podjetjih, službah in tipologijah zdravstvenih storitev, dalje za dejansko izvajanje t. i. postopka zaščite, ki naj zagotovi nudenje storitev v zakonsko določenih časovnih rokih, ter za sprejetje izrednega operativnega načrta za zmanjšanje zamud, pri čemer naj se da prednost storitvam, kjer so največje kritičnosti, kot to zahteva tudi poslanska pobuda z dne 1. aprila letos. Pri tem združenje Coscioni opozarja na tiste, ki jih imenuje zamude in nejasnosti pri delovanju t. i. nacionalne platforme za čakalne vrste, s katero upravlja Državna agencija za deželne zdravstvene storitve Agenas. Platforma deluje od junija leta 2025, vendar po mnenju združenja nudi omejene, splošne in premalo pomenljive podatke, saj ne razlikuje med deželami, zdravstvenimi podjetji in službami. Informacije o čakalnih dobah in naročilih so nepopolne in pogosto jih je težko tolmačiti, v nekaterih primerih se združujejo brezplačne storitve s tistimi proti plačilu, odstotki in absolutne vrednosti niso vedno usklajeni, zaradi česar ni mogoče pravilno oceniti spoštovanje zakonsko določenih rokov. Po podatkih združenja Coscioni pa je od januarja do septembra leta 2025 le 39,9 odstotka občanov koristilo zdravstvene storitve v predvidenih rokih – v 41,9 odstotka primerov je šlo za opravljanje izvidov, v 35,8 odstotka primerov pa za preglede. To pomeni, da je več kot 60 odstotkov občanov obsojenih na čakanje brez gotovosti, pri čemer so postavljeni pred izbiro, ali se poslužiti zasebnih zdravstvenih storitev proti plačilu ali se odpovedati zdravljenju, kar je nesprejemljivo, zato od ministra za zdravje in predsednikov posameznih dežel zahtevajo nadzor in ukrepanje. Občanom pa je združenje dalo na voljo spletni obrazec za zahtevo po postopku zaščite v slučaju zamud: obrazec je mogoče prenesti s spletne strani www.associazionelucacoscioni.it⁄liste-attesa, občani pa lahko pišejo na elektronski naslov info@associazionelucacoscioni.it, če želijo poročati o morebitnih težavah ali neizvajanju določil.