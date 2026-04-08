Njegova največja strast je bila fotografija

Natanko deset let je minilo, odkar se je po dolgi in mučni bolezni poslovil tržaški novinar, fotograf in kulturni delavec Fabio Amodeo. »Bil je pravi erudit, izredno razgledan človek, več let je predsedoval Novinarskemu krožku,« se je pokojnika na torkovem spominskem dogodku v krožku spomnil njegov podpredsednik Luciano Santin, »Trstu je ogromno dal.«

Fabio Amodeo se je rodil leta 1945, oče je bil Tržačan, mati Istranka iz Vižinade. »V otroštvu je živel v UliciFabbri, v izrednem pomanjkanju. Vedno je govoril o dolgih zimah, ko je bil ohrovt edina hrana na mizi,« se je prijatelja spominjal Santin in omenil pokojnikove prve novinarske korake na javnem radiu RAI v Trstu ter v uredništvu fotografske revije Photo Italia.

Kot je povedal tržaški novinar Roberto Curci, je Amodeo največji pečat pustil na tržaškem dnevniku Il Piccolo, kjer je bil med letoma 1972 in 1985 eden najtesnejših sodelavcev tedanjega odgovornega urednika Luciana Ceschie. Slednjemu je kasneje tudi sledil na Južno Tirolsko, Ceschia je namreč postal odgovorni urednik bocenskega dnevnika Alto Adige. Po povratku v Trst se je Amodeo lotil drznih projektov, ustanovil je dnevnika TriesteOggi in Cronaca del Nord Est, ki sta skušala zamajati monopol Piccola. Takrat je bil aktiven tudi na sindikalnem področju, med drugim je predsedoval deželnemu novinarskemu sindikatu Assostampa.

Kot je na srečanju spomnil Vojmir Tavčar, upokojeni odgovorni urednik Primorskega dnevnika, je imelo uredništvo TriesteOggi nekaj časa sedež ravno v stavbi nekdanje Ciril-Metodove šole pri Svetem Jakobu, kjer mu je uprava Primorskega dnevnika, ki tam domuje, odstopila sobo v tretjem nadstropju. Amodeo je izdal tudi kopico knjig, sodeloval je z založbama Mondadori in Feltrinelli in v domačem mestu vodil založbo Lint.