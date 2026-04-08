Vandali poškodovali lila klop v goriškem Ljudskem vrtu

Lila klop, ki jo je 31. marca Občina Gorica v sodelovanju s podjetjem občinskih lekarn, zdravstvenim podjetjem Asugi, združenjema La Fenice in Ali di Vita ter sindikatom finančnih delavcev Silf postavila v goriškem v Ljudskem vrtu , da bi ozaveščala o motnjah hranjenja, so vandali danes poškodovali. Odtrgali so in odnesli tablico z napisom: »Kjer je prostor za posluh, tam se rodi upanje. Skupaj proti motnjam hranjenja.«

Gre za dejanje, ki je prizadelo globoko sporočilo, ki ga lila klop oddaja, so med drugim zapisali na goriški občini, saj gre za prostor za razmislek, poslušanje in boj proti motnjam, kot so anoreksija, bulimija in kompulzivno prenajedanje. »Vandalsko dejanje ima zato še toliko hujši pomen, saj je prizadelo skupni simbol in sporočilo upanja, namenjeno zlasti mladim in njihovim družinam,« opozarjajo.