Vrača se novinarski festival Link

Novinarstvo se vrača med ljudi, v utripajoče srce Trsta. V petek bodo prvi dan novinarskega festivala Link odprli na Velikem trgu z vzdušjem, ki bo poskusilo v fokus postaviti poklic, ki je danes bolj kot kdaj koli prej postavljen pod vprašaj lastne vloge. V treh dneh bo festival ponudil raznolik nabor tem, ki segajo od geopolitike, gospodarstva do inovacije.

Potovanje v zakulisje novinarstva se bo začelo ob 11. uri z »uredniškim sestankom«, ki ga bo vodil sourednik dnevnika Il Piccolo Alberto Bollis. Ta trenutek bo razkrival dinamiko, odločitve in odgovornosti, ki stojijo za ustvarjanjem novic. Ne bo šlo le za pripovedovanje, temveč za delovni proces. In ne le za dejstva, temveč za interpretacije. Pravi utrip bo festival dosegel z otvoritvenim dogodkom ob 12. uri. »Italija v ogledalu: vrline in slabosti med filmom in resničnostjo« bo tema, ki bo takoj postavila ključno vprašanje: kako dobro se pravzaprav zavedamo podobe, ki jo naša država projicira znotraj in zunaj svojih meja? Srečanje bo uvedla umetniška vodja novinarskega festivala Link Francesca Fresa, prisotne pa bosta nagovorila tudi direktor dnevnikov skupine NEM Nord Est Multimedia Paolo Possamai in založnik te skupine Marco Zatterin. Prvi odmevnejši gost tridnevnega festivala bo novinar, pisatelj in voditelj priljubljene oddaje diMartedi (La7) Giovanni Floris.

Popoldanski del bo razdeljen na različne vsebinske sklope, ki bodo odražali vse bolj razdrobljen, a hkrati povezan svet. Na eni strani bo tema človeškega kapitala opozarjala na nujnost vlaganja v znanje in izobraževanje v času hitrih sprememb, na drugi strani pa bo razmislek o spreminjajočem se novinarstvu, ujetem med nove uredniške izzive in krizo zaupanja. O človeškem kapitalu bo na sedežu deželne vlade (od 16.30 do 17.15) govorila rektorica Univerze v Trstu Donata Vianelli.

