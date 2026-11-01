Nedelja, 1. novembra 2026

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Prek vzhodne Evrope se proti severnemu Balkanu pomika višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka. Od severovzhoda k nam priteka hladnejši in postopno vse bolj vlažen zrak.

Spremenljivo bo. Pihala bo zmerna burja, ki se bo proti večeru okrepila. Temperature se bodo nižale. Na območju Trbiža bo možna megla ali nizka oblačnost. Zvečer bodo v višjih legah možne rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 m.

Oblačno bo, rahle padavine bodo zajele večji del notranjosti. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 m. Na Primorskem bo povečini ostalo suho. Zapihala bo zmerna burja, v notranjosti pa nekoliko okrepljen severovzhodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.