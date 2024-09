Nedelja, 1. septembra 2024

Prevladovala bo zmerna visoka oblačnost, ki pa bo lahko gostejša. Popoldne se bodo v hribovitem svetu lahko pojavljale plohe in kakšna vročinska nevihta, ki bo verjetnejša v Karnijskih Alpah in Predalpah. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Še bo vroče s temperaturami, ki bodo več kot 5 stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem.

Prevladovalo bo večinoma sončno vreme. Popoldne bo v gorah in na prehodu med Primorsko in Notranjsko možna kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.