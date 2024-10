Nedelja, 13. oktobra 2024

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša in vztrajnejša na vzhodnem pasu med Julijskimi Predalpami in goriško pokrajino. Ob morju bo veter sprva šibak, nato se bo tekom dneva okrepil zahodni do jugozahodni veter.

Dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Čez dan bo delno jasno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, prehodno bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.