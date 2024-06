Nedelja, 30. junija 2024

Nad delom srednje in vzhodne Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam od zahoda doteka suh in zelo topel zrak.

Napoved je še delno negotova. Ni povsem izključna kakšna ploha na zahodu. Čz dan bo v nižinskem pasu in na obali prevladovalo jasno do rahlo oblačo vreme. V hribovitem svetu bo zmerno do spremenljivo oblačo tudi s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Čz dan bo v nižinskem pasu vroč in soparno.

Precej jasno bo, jugozahodni veter se bo okrepil.

