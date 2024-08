Nedelja, 4. avgusta 2024

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo spremenljivo; popoldne bo oblačnost gostejša in bodo možne plohe in kakšna nevihta. Na obalnem območju bo dopoldne sprva pihala šibka burja, popoldne pa zmorec.

Oblačnost bo od zahoda in severa spet naraščala. Popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo čez dan in proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.