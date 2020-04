Nedelja, 5. aprila 2020

Območje visokega zračnega tlaka nad Evropo se spet krepi. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi bo k nam dotekal nekoliko hladnejši zrak.

Danes bo v glavnem prisotna zmerna oblačnost, le v hribovitem svetu bo krajevno oblačnost gostejša. Ob morju bo pretežno jasno. Na vzhodnem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, ki bo le nekoliko bolj okrepljena na Tržaškem.

Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri.

Jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem od 5 do 10, najvišje dnevne od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER