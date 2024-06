Petek, 14. junija 2024

Vreme bo stanovitno. V nižinskem pasu in na obali bo jasno do le rahlo oblačno; v hribovitem svetu bo nekaj spremenljive oblačnosti. Dopoldne bo na obalnem območju in na Kraški planoti pihala zmerna burja, popoldne pa šibki krajevni vetrovi.

Danes bo delno jasno, popoldne se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo zapihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.