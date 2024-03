Petek, 15. marca 2024

Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope se pomika oslabljena topla fronta. Nad naše kraje z vetrom zahodnih smeri doteka nekoliko toplejši in še razmeroma suh zrak.

Dopoldne bo prevladovalo pretežno oblačno vreme; oblačnost bo sprva manj gosta na obalnem območju. Od popoldneva pa bo povsod povsem oblačno. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2500 m.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V zahodnih in v osrednjih krajih bo čez dan pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 19, na jugovzhodu okoli 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.