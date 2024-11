Jutri bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme ob prisotnosti visokih in tankih kopren. Ponoči ter do jutra bo pihala zmerna burja, nato bo slabela. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah bo ponoči zmrzovalo.

Jutri bo sončno, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo pod ničlo, zato lahko zjutraj pričakujemo slano.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.