Kdo peče najboljše slaščice v Trebčah?

SKD Primorec v sodelovanju z vzhodnokraškim rajonskim svetom Občine Trst prireja že četrto praznično prireditev Bake-Off, ki bo potekala v soboto med 16. in 18. uro v Ljudskem domu v Trebčah. Dogodek se vključuje v že tradicionalni sklop dogodkov Praznične Trebče.

Glavni cilj letošnjega Bake-Off tekmovanja je priprava in izbor najboljše sladice. Vse, ki želijo sodelovati s svojo domačo dobroto, organizatorji vabijo, da jo prinesejo v Ljudski dom v soboto med 14.30 in 15.30. Prostovoljni prispevki, ki jih bo društvo zbiralo ob čaju in kuhanem vinu, bodo v celoti namenjeni pomoči prizadetim v nedavnih poplavah v Versi.

Pokušnja slaščic se bo začela ob 16. uri. Občinstvo, ki se bo udeležilo tekmovanja, bo glasovalo za svojo najljubšo sladico.

Istega dne bo v Ljudskem domu na ogled tudi božični sejem v organizaciji trebenskega Združenja staršev otroškega vrtca Elvira Kralj in Celodnevne osnovne šole Pinko Tomažič. Praznično vzdušje bo ob 18. uri dopolnil še glasbeni nastop Otroškega pevskega zbora najmlajših iz vrtca Elvira Kralj pred vaško jelko.