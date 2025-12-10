Skrunitelju Titovega kipa v Velenju grozi večletna zaporna kazen

Skrunitelju kipa Josipa Broza Tita v Velenju grozi večletna zaporna kazen. Policija namreč preiskuje kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Dejanja sumijo 49-letnika z območja Velenja, ki je na družbenih omrežjih »obglavljenje« Tita tudi priznal.

Kot so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Celje, preiskava v tem primeru še poteka. Po vseh zbranih obvestilih pa bodo zoper moškega, ki je v noči s četrtka na petek s kipa odstranil glavo, podali kazensko ovadbo.

Storilcu, ki protipravno poškoduje, odstrani ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo, grozi do pet let zapora, če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik ali naravna vrednota velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo ali če je povzročena škoda velika, pa celo do osem let zapora.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je občan ponoči policiji sporočil, da je v bližini glasbene šole v Velenju opazil moškega, ki je v avtomobil nalagal večji kovinski predmet in odpeljal proti križišču Tomšičeve in Jenkove ceste. Policista, ki sta opravljala nadzor v mestu, sta kratek čas po klicu na Cesti Simona Blatnika ustavila 49-letnega voznika. Vozilo je ustrezalo opisu, na njem pa sta bili nameščeni dve različni hrvaški registrski tablici. V prtljažniku sta policista našla glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Skulptura je sicer visoka skoraj deset metrov.