Dijaki prisluhnili zgodbam o uspehu

Kongresni center Generali v tržaškem Starem pristanišču je včeraj preplavila mladina, v dvorani je sedelo več kot 1200 dijakov tržaških in goriških višjih srednjih šol. Smart Future Academy je bil naslov že štirinajstega srečanja, na katerem so mladi prisluhnili navdihujočim govorom uspešnih podjetnikov, znanstvenikov in profesorjev. Dogodka, ki sta ga priredila Trgovinska zbornica in njeno podjetje Aries v sodelovanju z Deželnim šolskim uradom, so se udeležili tudi dijaki tržaškega Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Slomšek, Državnega tehniškega zavoda Žige Zoisa iz Trsta in goriškega Zavoda Cankar-Vega-Zois.

Dvorana je bila polna mladih obrazov, veliko pa je bilo tistih, ki jih format dogodka ni prepričal: govori v sosledju jih niso zanimali, pa so se raje zaklepetali in brskali po mobilnih telefonih. Srečali pa smo tudi dijake, ki so, raje kot da bi sedeli v zatemnjeni dvorani, lep dan izkoristili za ponavljanje šolske snovi o prvi svetovni vojni na soncu pred kongresnim centrom.

Mladini so o svojem življenju in karieri spregovorili višji svetovalec Michele Da Col, Diego Bravar, predsednik tržaškega farmacevtskega podjetja Biovalley, Valentina Perrera, raziskovalka na področju biotehnologije, in fizik ter spletni vplivnež Vincenzo Schettini. Slednji je med dijaki požel še največ navdušenja, kar ne čudi: njegovemu Instagram profilu La fisica che ci piace, kjer na poljuden način razlaga zapletene fizikalne pojave, sledi 3,3 milijona uporabnikov.