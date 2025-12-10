V velepopravku deželne vlade tudi sredstva za manjšino

Predlog proračuna dežele Furlanije - Julijske krajine za leto 2026 oz. za triletje 2026-2028 obsega tudi porazdelitev vsote desetih milijonov evrov iz državnega zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38/2001. Porazdelitev vsebuje t. i. velepopravek deželne vlade, ki predvideva, da gre 66 odstotkov omenjenih sredstev ustanovam in organizacijam slovenske narodne skupnosti, 22 odstotkov za rabo slovenskega jezika v javni upravi, 4,5 odstotka za ukrepe za družbeni, gospodarski in okoljski razvoj območij v videmski pokrajini, 7,5 odstotka pa v rezervni sklad. V omenjeni sklad bo šla tudi morebitna vsota, ki bi jo v okviru državnega proračuna dodali že obstoječim desetim milijonom evrov (v ta namen sta slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc in južnotirolski senator stranke SVP Meinhard Durnwalder vsak vložila svoj popravek, ki predvideva dvomilijonsko povišanje postavke iz zaščitnega zakona).

Drugače je deželna vlada sklenila nameniti še 400.000 evrov za institucionalno dejavnost referenčnih organizacij narodne skupnosti, dalje 250.000 evrov Študijskemu centru Melanie Klein, 120.000 evrov Skladu Mitja Čuk, 70.000 evrov Slovenskemu stalnemu gledališču, 50.000 evrov Kmečki zvezi, 6000 evrov Združenju slovenskih športnih društev v Italiji ter 30.000 evrov Slovenskemu izobraževalnemu konzorciju Slovik. Finančni prispevek bo dežela namenila tudi Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu (60.000 evrov) in začasnemu združenju za pripravo Europeade 2028 (20.000 evrov).