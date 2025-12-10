V Škocjanu iz gorečega stanovanja gasilci rešili moškega

Gasilci goriškega poveljstva so včeraj okrog 21.45 posredovali v Škocjanu, kjer je zagorelo v drugem nadstropju stanovanjske stavbe. Medtem ko je del ekipe dosegel goreče stanovanje in se lotil požara, so kolegi poskrbeli za evakuacijo ostalih stanovalcev. Iz gorečega stanovanja so rešili moškega, ki so ga predali reševalcem službe za nujno medicinsko pomoč. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je utrpel nekaj opeklin in da kaže znake zastrupitve zaradi vdihavanja dima. Prepeljali so ga v bolnišnico. Iz notranjih prostorov, ki jih je zapolnil gost dim, so gasilci skupno evakuirali šest ljudi. Gasilci so požar uspeli omejiti, pri čemer ogenj ni poškodoval drugih stanovanj. Po pogasitvi so bonificirali in zavarovali pogorišče ter celotno stavbo. Preverili so, da ne bi bilo morebitnih ostankov ogljikovega monoksida in drugih plinov. Ob zaključku intervencije so se stanovalci lahko vrnili na svoje domove. Vzroke požara še preiskujejo. Na kraju so bili tudi policisti.