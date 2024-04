Petek, 19. aprila 2024

Dopoldne bo v glavnem rahlo oblačno vreme. Od popoldneva naprej bo zlasti v hribovitem svetu oblačnost naraščala.

Danes bo sprva precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v notranjosti Slovenije bo krajevno možna pozeba. Čez dan bo delno jasno, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo -3 do 2, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -5, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.